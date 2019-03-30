Вертолёт Ми-2 вынужденно сел в Татарстане

Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, вертолёт Ми-2, следовавший из села Студенцы в посёлок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры — Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта Старое Шигалеево Пестречинского района.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что вынужденная посадка произошла из-за плохих погодных условий.

Решение по ремонту авиасудна или эвакуации с места происшествия будет приниматься 31 марта.

Ранее в Казахстане разбился вертолёт Ми-8.