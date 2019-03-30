В спорткомплексе «Олимпийский» назвали причину пожара
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- РИА Новости
«Задымление произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе подтвердили, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет, открытого огня зафиксировано не было.
Уточняется, что возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Ранее стало известно о пожаре на шестом этаже восьмиэтажного здания спорткомплекса «Олимпийский», который в настоящий момент находится на реконструкции.