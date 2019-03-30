В спорткомплексе «Олимпийский» назвали причину пожара

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Задымление под кровлей арены в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса.
В спорткомплексе «Олимпийский» назвали причину пожара
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Задымление произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подтвердили, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет, открытого огня зафиксировано не было.

Уточняется, что возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Ранее стало известно о пожаре на шестом этаже восьмиэтажного здания спорткомплекса «Олимпийский», который в настоящий момент находится на реконструкции.

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