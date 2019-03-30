СК расследует гибель трёх человек при пожаре в Кемеровской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и двоих детей при пожаре в посёлке Шерегеш в Кемеровской области.
СК расследует гибель трёх человек при пожаре в Кемеровской области
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, во время тушения пожара в частном доме обнаружили тела 37-летней женщины и её семилетней дочери. С этого же адреса госпитализировали мальчиков 9 и 13 лет.

«В медицинском учреждении 13-летний подросток скончался», — сообщили в СК.

По предварительным данным, ночью 39-летний хозяин дома услышал сигнал дымового извещателя, однако выход оказался отрезан огнём. Мужчина вынес сыновей через окно, однако супругу с дочерью спасти не успел.

Ранее пожарные спасли четырёх человек из горящей квартиры в Москве.

29 января URA.RU передавало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.

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