Пожарные спасли четырёх человек из горящей квартиры в Москве
Инцидент произошёл в многоэтажке на улице Вешних вод, горела квартира, расположенная на 11-м этаже.
«В ходе проведения работ по ликвидации загорания пожарные спасли четырёх человек и ещё 30 человек эвакуировали», — уточняется в сообщении.
К настоящему времени пожар на общей площади 30 квадратных метров потушен, всех спасённых осматривают специалисты.
29 января URA.RU передавало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.