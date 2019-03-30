Пожарные спасли четырёх человек из горящей квартиры в Москве

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Сотрудники экстренных служб спасли четырёх человек из квартиры на северо-востоке Москвы, где произошёл пожар, информирует ГУ МЧС России по столице.

Инцидент произошёл в многоэтажке на улице Вешних вод, горела квартира, расположенная на 11-м этаже.

«В ходе проведения работ по ликвидации загорания пожарные спасли четырёх человек и ещё 30 человек эвакуировали», — уточняется в сообщении.

К настоящему времени пожар на общей площади 30 квадратных метров потушен, всех спасённых осматривают специалисты.

29 января URA.RU передавало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.

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