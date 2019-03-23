В Москве потушили загоревшийся склад

В МЧС заявили о ликвидации возгорания, которое произошло в металлическом складском помещении на юго-западе Москвы.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Принятыми мерами в 01:56 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — указывается в заявлении.

Отмечается, что площадь пожара составила около 600 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар на складе.

В декабре URA.RU передавало, что подконтрольный Уральской горно-металлургической компании завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной 2019 года из-за пожара.