В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователя

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В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователя с огнестрельным ранением. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователя
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Татарстана.

«В МВД по Республике Татарстан создана комиссия для установления всех обстоятельств происшествия», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что, по предварительным данным, следователь покончил с собой. Криминальный характер смерти не усматривается.

Ранее стало известно, что вооружённый автоматом 26-летний военнослужащий покинул воинскую часть в Тверской области.

Позднее его тело обнаружили в одном из нежилых зданий, рядом с солдатом находилось оружие и боеприпасы. 

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