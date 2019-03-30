Новак назвал возможную сумму вложений в развитие электросетевой инфраструктуры в России
- РИА Новости
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«На реализацию комплексного плана развития объектов электросетевого хозяйства планируется направить не менее 250 млрд рублей, чтобы обеспечить к 2024 году ввод в эксплуатацию 6 тыс. км линий электропередачи и более 3,5 тыс. мегавольт/ампер трансформаторных мощностей», — цитирует его ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал на правительственной комиссии по электроэнергии в рамках Красноярского экономического форума.
Ранее правительство России утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта комплекса СПГ в Камчатском крае.