Новак назвал возможную сумму вложений в развитие электросетевой инфраструктуры в России

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Министр энергетики России Александр Новак рассказал, сколько денег правительство страны планирует выделить к 2024 году на развитие электросетевой инфраструктуры.
Новак назвал возможную сумму вложений в развитие электросетевой инфраструктуры в России
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«На реализацию комплексного плана развития объектов электросетевого хозяйства планируется направить не менее 250 млрд рублей, чтобы обеспечить к 2024 году ввод в эксплуатацию 6 тыс. км линий электропередачи и более 3,5 тыс. мегавольт/ампер трансформаторных мощностей», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на правительственной комиссии по электроэнергии в рамках Красноярского экономического форума.

Ранее правительство России утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта комплекса СПГ в Камчатском крае.

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