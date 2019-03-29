Защитившего мать от пьяного соседа подростка наградили посмертно

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Подросток Иван Крапивин из Северодвинска, защищавший мать от пьяного соседа и впоследствии скончавшийся от полученных травм, был посмертно награждён орденом Мужества.
Защитившего мать от пьяного соседа подростка наградили посмертно
  • © Минобороны России

Соответствующий указ российского лидера Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Как сообщает РИА Новости, в мае 2017 года мать Ивана выпивала с соседом по коммунальной квартире. Между ними произошла ссора, и мужчина несколько раз ударил женщину ножом и гантелью.

Иван вступился за мать и получил три удара гантелью.

После этого преступник решил, что женщина и её сын мертвы, и намеревался избавиться от тел. Он позвал своего знакомого, но тот сразу позвонил в полицию.

Подросток был госпитализирован, ему провели экстренную операцию. Позже Ивана перевозили в больницы Архангельска и Москвы. Он находился в коме и 4 декабря 2018 года скончался.

Мать Ивана выжила, но её лишили родительских прав.

Сосед был осуждён на 14,5 года. Кроме того, он должен выплатить пострадавшей семье 1 млн рублей.

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