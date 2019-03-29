Эксперт оценил разработку в России уникального управляемого артиллерийского снаряда
- РИА Новости
«Для решения тех задач, которые ставятся сегодня перед ПВО, требуется создание нового, корректируемого на траектории боеприпаса, который позволит повысить эффективность работы по воздушным целям. И именно такой боеприпас здесь создаётся», — заявил он.
По его словам, снаряд в определённых пределах сможет маневрировать на траектории, чтобы наиболее точно выходить на точку упреждения встречи с целью, обеспечивая или прямое попадание, или подрыв на таком расстоянии, которое позволяет поразить цель осколками.
Со своей стороны, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в беседе с радио Sputnik сказал, что с применением такого снаряда заметно повышается эффективность определённых артиллерийских систем.
«Тем более что калибр 57 мм, в отличие от меньших калибров, в случае успешного попадания с высокой вероятностью уничтожит воздушную цель», — подчеркнул он.
Ранее заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин прокомментировал разработку в России уникального управляемого артиллерийского снаряда.