Эксперт прокомментировал разработку в России уникального управляемого артиллерийского снаряда

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Заместитель директора института политического и военного анализа Александр Храмчихин в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Эксперт прокомментировал разработку в России уникального управляемого артиллерийского снаряда
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Его особенность в том, что он будет высокоточный», — заявил он.

По его словам, подобные разработки ведут передовые страны.

Ранее разработчик российской ракеты 9М338 назвал своих основных конкурентов.

Также председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов в беседе с ФАН оценил сообщения американских СМИ о том, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России не раньше 2027 года.

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