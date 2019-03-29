Эксперт прокомментировал разработку в России уникального управляемого артиллерийского снаряда

Заместитель директора института политического и военного анализа Александр Храмчихин в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.

«Его особенность в том, что он будет высокоточный», — заявил он.

По его словам, подобные разработки ведут передовые страны.

Ранее разработчик российской ракеты 9М338 назвал своих основных конкурентов.

Также председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов в беседе с ФАН оценил сообщения американских СМИ о том, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России не раньше 2027 года.