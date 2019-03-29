Эксперт прокомментировал разработку в России уникального управляемого артиллерийского снаряда
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- РИА Новости
«Его особенность в том, что он будет высокоточный», — заявил он.
По его словам, подобные разработки ведут передовые страны.
Ранее разработчик российской ракеты 9М338 назвал своих основных конкурентов.
Также председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов в беседе с ФАН оценил сообщения американских СМИ о том, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России не раньше 2027 года.