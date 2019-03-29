В Кировской области заявили о снижении числа заболевших ОРВИ и гриппом

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В Кировской области заявили о снижении числа заболевших ОРВИ и гриппом, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
В Кировской области заявили о снижении числа заболевших ОРВИ и гриппом
  • РИА Новости

За помощью врачей обратились 7 тыс. человек (против 8,8 тыс. неделей ранее). Таким образом, снижение составило 12%.

Из-за неустойчивой погоды сохраняется большая вероятность заболеть простудным заболеванием. В зоне риска находятся прежде всего дети. В Роспотребнадзоре советуют родителям обратить внимание на одежду детей, чтобы та соответствовала погоде.

Ранее Nation News сообщало, что Роспотребнадзор провёл почти 55 тыс. консультаций по профилактике ОРВИ и гриппа в рамках горячей линии с 4 февраля по 10 марта.

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