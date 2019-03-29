Медведев: сфера интернета фактически регулируется США

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что не очень хорошо, что сфера интернета фактически регулируется США.

«Абсолютное большинство ключей к регулированию находится на территории одной страны — США... Получается так, что та технология, которая стала универсальной, которая используется миллиардами людей, всё-таки в значительной степени регулируется одной страной. Это не очень хорошо», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Он отметил, что «если бы интернет можно было бы отрегулировать на общие начала взаимодействия, на уровне международной конвенции, это было бы идеально».

Ранее Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры иностранного производства за их недостоверность.