Медведев раскритиковал иностранных разработчиков исторических видеоигр
- РИА Новости
«Когда некоторые игры смотришь — кстати, не наши я имею в виду, иностранные, на всякие исторические сюжеты, — просто поражаешься», — приводит ТАСС слова Медведева.
Он отметил, что имеет в виду исторические факты.
«Именно то, как интерпретируется история. Думаю, у нас этого нет. В этом смысле народ взыскательный — всегда начинает подмечать, какие факты отражены неверно, что этого события не было, те или иные персонажи не похожи, танки не такие, форма другая», — сказал премьер.
Ранее Медведев подчеркнул важность увеличения спроса на российские IT-продукты.