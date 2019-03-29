Медведев раскритиковал иностранных разработчиков исторических видеоигр

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры иностранного производства за их недостоверность.

«Когда некоторые игры смотришь — кстати, не наши я имею в виду, иностранные, на всякие исторические сюжеты, — просто поражаешься», — приводит ТАСС слова Медведева.

Он отметил, что имеет в виду исторические факты.

«Именно то, как интерпретируется история. Думаю, у нас этого нет. В этом смысле народ взыскательный — всегда начинает подмечать, какие факты отражены неверно, что этого события не было, те или иные персонажи не похожи, танки не такие, форма другая», — сказал премьер.

Ранее Медведев подчеркнул важность увеличения спроса на российские IT-продукты.