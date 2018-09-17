Медведев подчеркнул важность увеличения спроса на российские IT-продукты

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в ходе заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, что необходимо увеличить спрос на российские IT-продукты, сообщает РИА Новости.
Медведев подчеркнул важность увеличения спроса на российские IT-продукты
  • ©pixabay.com

«Принципиально важный вопрос — укрепление спроса на российские IT-продукты. Здесь мы рассчитываем на инициативную роль государственных компаний, компаний с госучастием, у них большие возможности, их опыт цифровой трансформации в известной степени может быть перенесён и на других», — заявил Медведев.

Он уточнил, что важно развивать и сами российские технологии.

Медведев подчеркнул, что усилия должны быть сконцентрированы на системной поддержке лидеров рынка цифровых технологий и поддержке проектов, которые в настоящий момент необходимы российской экономике.

Также премьер отметил необходимость производства российских IT-продуктов и IT-услуг по кибербезопасности.

Ранее «Известия» сообщили, что впервые в истории России экспорт услуг в сфере IT превысил импорт.

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