Медведев подчеркнул важность увеличения спроса на российские IT-продукты
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«Принципиально важный вопрос — укрепление спроса на российские IT-продукты. Здесь мы рассчитываем на инициативную роль государственных компаний, компаний с госучастием, у них большие возможности, их опыт цифровой трансформации в известной степени может быть перенесён и на других», — заявил Медведев.
Он уточнил, что важно развивать и сами российские технологии.
Медведев подчеркнул, что усилия должны быть сконцентрированы на системной поддержке лидеров рынка цифровых технологий и поддержке проектов, которые в настоящий момент необходимы российской экономике.
Также премьер отметил необходимость производства российских IT-продуктов и IT-услуг по кибербезопасности.
Ранее «Известия» сообщили, что впервые в истории России экспорт услуг в сфере IT превысил импорт.