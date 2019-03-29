Десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов» вернулись в Севастополь после учений
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- РИА Новости
Экипажи отработали погрузку и выгрузку личного состава и военной техники на необорудованное побережье, провели артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям, а также поучаствовали в занятиях по противовоздушной обороне совместно с экипажем тактического фронтового бомбардировщика Су-24М.
Манёвры проходили на полигоне Опук, передаёт «Новый Севастополь».
Ранее стало известно, что расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» ЧФ провели учения в Крыму.