Десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов» вернулись в Севастополь после учений

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Большие десантные корабли Черноморского флота «Цезарь Куников» и «Азов» вернулись в Севастополь после участия в учениях воздушно-десантных подразделений Южного военного округа. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов» вернулись в Севастополь после учений
  • © Александр Батанов
  • РИА Новости

Экипажи отработали погрузку и выгрузку личного состава и военной техники на необорудованное побережье, провели артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям, а также поучаствовали в занятиях по противовоздушной обороне совместно с экипажем тактического фронтового бомбардировщика Су-24М.

Манёвры проходили на полигоне Опук, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее стало известно, что расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» ЧФ провели учения в Крыму.

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