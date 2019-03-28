Расчёты ЗРПК «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму

Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

Военнослужащие отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности, обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника.

При совершении марша также было отражено нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Ранее Пятый канал сообщал, что лётчики истребительно-бомбардировочной авиации четвёртой армии ВВС и ПВО Южного военного округа отработали навыки по воздушной дозаправке.