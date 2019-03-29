Комиссия ЗВО выясняет обстоятельства смерти сбежавшего из части солдата
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- РИА Новости
«По докладу с места, наиболее вероятной причиной смерти военнослужащего по контракту, ранее самовольно оставившего воинскую часть с оружием в ржевском гарнизоне, является суицид», — говорится в сообщении ЗВО.
Ранее стало известно, что вооружённый автоматом 26-летний военнослужащий покинул воинскую часть в Тверской области.
Позднее его тело обнаружили в одном из нежилых зданий, рядом с солдатом лежали оружие и боеприпасы.