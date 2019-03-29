Комиссия ЗВО выясняет обстоятельства смерти сбежавшего из части солдата

Комиссия Западного военного округа совместно с правоохранительными органами выясняет обстоятельства смерти контрактника, сбежавшего из воинской части в Тверской области. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

«По докладу с места, наиболее вероятной причиной смерти военнослужащего по контракту, ранее самовольно оставившего воинскую часть с оружием в ржевском гарнизоне, является суицид», — говорится в сообщении ЗВО.

Ранее стало известно, что вооружённый автоматом 26-летний военнослужащий покинул воинскую часть в Тверской области.

Позднее его тело обнаружили в одном из нежилых зданий, рядом с солдатом лежали оружие и боеприпасы.