Комиссия ЗВО выясняет обстоятельства смерти сбежавшего из части солдата

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Комиссия Западного военного округа совместно с правоохранительными органами выясняет обстоятельства смерти контрактника, сбежавшего из воинской части в Тверской области. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.
Комиссия ЗВО выясняет обстоятельства смерти сбежавшего из части солдата
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«По докладу с места, наиболее вероятной причиной смерти военнослужащего по контракту, ранее самовольно оставившего воинскую часть с оружием в ржевском гарнизоне, является суицид», — говорится в сообщении ЗВО.

Ранее стало известно, что вооружённый автоматом 26-летний военнослужащий покинул воинскую часть в Тверской области.

Позднее его тело обнаружили в одном из нежилых зданий, рядом с солдатом лежали оружие и боеприпасы. 

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