В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире. Об этом рассказал управляющий директор КБточмаш имени А.Э. Нудельмана Валерий Макеев.

«Кроме того, мы развиваем направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, ведём работы по созданию перспективного, не имеющего аналогов в мире 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда», — сказал он РИА Новости.

Ранее разработчик российской ракеты 9М338 назвал своих основных конкурентов.

Также председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов в беседе с ФАН оценил сообщения американских СМИ о том, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России не раньше 2027 года.