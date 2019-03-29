В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
- РИА Новости
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«Кроме того, мы развиваем направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, ведём работы по созданию перспективного, не имеющего аналогов в мире 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда», — сказал он РИА Новости.
Ранее разработчик российской ракеты 9М338 назвал своих основных конкурентов.
Также председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов в беседе с ФАН оценил сообщения американских СМИ о том, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России не раньше 2027 года.