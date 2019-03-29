Зампред правительства Хабаровского края подала в отставку

Короткая ссылка
Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина подала заявление об отставке и покинет пост 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.
Зампред правительства Хабаровского края подала в отставку

«Наталья Алексеевна Пудовкина сейчас находится в отпуске с последующим увольнением с 1 апреля. Это её собственное желание», — заявил представитель краевого правительства.

Уточняется, что у регионального правительства не было претензий к её работе на данном посту.

Как отмечает агентство, Пудовкина была назначена на эту должность 3 декабря 2018 года.

Ранее она возглавляла постоянный комитет краевой думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

28 марта Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест до конца мая бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить