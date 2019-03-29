Зампред правительства Хабаровского края подала в отставку
«Наталья Алексеевна Пудовкина сейчас находится в отпуске с последующим увольнением с 1 апреля. Это её собственное желание», — заявил представитель краевого правительства.
Уточняется, что у регионального правительства не было претензий к её работе на данном посту.
Как отмечает агентство, Пудовкина была назначена на эту должность 3 декабря 2018 года.
Ранее она возглавляла постоянный комитет краевой думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.
28 марта Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест до конца мая бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.