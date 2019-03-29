В России предложили запретить изымать детей из оказавшихся в сложных условиях семей
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Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) общественница направила премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
«В связи с увеличением количества случаев отобрания детей у родителей по предписанию сотрудников органов опеки и попечительства в связи с низким уровнем дохода семьи прошу Вас инициировать изменения законодательства, направленные на запрет отобрания детей из малообеспеченных семей», — говорится в обращении.
В беседе с RT Волынец пояснила, что малоимущие семьи часто оказываются в трудной жизненной ситуации, из-за чего не могут оплатить счета за коммунальные услуги.
Из-за образовавшейся задолженности семьям отключают подачу воды, газа или электроэнергии. И это становится причиной изъятия детей у родителей, рассказала общественница.
Единственной причиной забирать детей у родителей Ирина Волынец считает случаи, когда дальнейшее нахождение в семье несёт угрозу жизни и здоровью ребёнка. Это она также предложила закрепить законодательно.
По словам автора инициативы, в настоящее время государство в зависимости от региона тратит до 2 млн рублей в год на содержание каждого отобранного у малоимущих родителей ребёнка.
При этом кровная семья, которая оказалась в сложном материальном положении, не вправе рассчитывать на соразмерную материальную поддержку.
«Следует рассматривать нуждающихся в господдержке как семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и оказывать им всестороннюю поддержку в целях сохранения кровной семьи», — следует из документа.
Ранее в правительство был внесён проект о детских пособиях семьям с низким доходом.