В России предложили запретить изымать детей из оказавшихся в сложных условиях семей

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предлагает запретить отбирать детей у родителей из семей, оказавшихся в сложных условиях.

Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) общественница направила премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

«В связи с увеличением количества случаев отобрания детей у родителей по предписанию сотрудников органов опеки и попечительства в связи с низким уровнем дохода семьи прошу Вас инициировать изменения законодательства, направленные на запрет отобрания детей из малообеспеченных семей», — говорится в обращении.

В беседе с RT Волынец пояснила, что малоимущие семьи часто оказываются в трудной жизненной ситуации, из-за чего не могут оплатить счета за коммунальные услуги.

Из-за образовавшейся задолженности семьям отключают подачу воды, газа или электроэнергии. И это становится причиной изъятия детей у родителей, рассказала общественница.

Единственной причиной забирать детей у родителей Ирина Волынец считает случаи, когда дальнейшее нахождение в семье несёт угрозу жизни и здоровью ребёнка. Это она также предложила закрепить законодательно.

По словам автора инициативы, в настоящее время государство в зависимости от региона тратит до 2 млн рублей в год на содержание каждого отобранного у малоимущих родителей ребёнка.

При этом кровная семья, которая оказалась в сложном материальном положении, не вправе рассчитывать на соразмерную материальную поддержку.

«Следует рассматривать нуждающихся в господдержке как семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и оказывать им всестороннюю поддержку в целях сохранения кровной семьи», — следует из документа.

Ранее в правительство был внесён проект о детских пособиях семьям с низким доходом.