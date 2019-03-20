В правительство внесён проект о детских пособиях семьям с низким доходом

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Минтруд внёс законопроект о выплате пособий на первого и второго ребёнка семьям, доход которых ниже двух прожиточных минимумов. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
В правительство внесён проект о детских пособиях семьям с низким доходом
  • РИА Новости

«Здесь мы также подготовили законопроект, вчера он был внесён в правительство России, согласованный со всеми. В ближайшее время он будет внесён в Государственную думу, я очень надеюсь, что мы сможем его в весеннюю сессию принять», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Топилин, соответствующие пособия получают 45% семей, в которых рождается первый и второй ребёнок. В случае принятия закона с 2020 года этой программой предполагается охватить около 70% семей.

Ранее вице-премьер правительства России Татьяна Голикова назвала категории граждан, социальные выплаты которым были проиндексированы на 4,3% с 1 февраля 2019 года.

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