В правительство внесён проект о детских пособиях семьям с низким доходом

Минтруд внёс законопроект о выплате пособий на первого и второго ребёнка семьям, доход которых ниже двух прожиточных минимумов. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Здесь мы также подготовили законопроект, вчера он был внесён в правительство России, согласованный со всеми. В ближайшее время он будет внесён в Государственную думу, я очень надеюсь, что мы сможем его в весеннюю сессию принять», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Топилин, соответствующие пособия получают 45% семей, в которых рождается первый и второй ребёнок. В случае принятия закона с 2020 года этой программой предполагается охватить около 70% семей.

Ранее вице-премьер правительства России Татьяна Голикова назвала категории граждан, социальные выплаты которым были проиндексированы на 4,3% с 1 февраля 2019 года.