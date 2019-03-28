В Башкирии завели два дела против женщины, обвиняемой в избиении четверых детей

В Башкирии завели два уголовных дела против 46-летней жительницы Уфы, обвиняемой в избиении четверых детей, в том числе двух приёмных. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

Женщина обвиняется по статьям «Истязание, совершённое в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» УК РФ.

По имеющимся данным, с августа 2014-го по февраль 2019 года женщина наносила побои родным 14-летней дочери и 11-летнему сыну, а также приёмным сыновьям десяти и семи лет.

Она запрещала детям рассказывать о побоях, но они всё же решились сообщить отцу о методах воспитания матери.

Родные дети переданы отцу, приёмные направлены в отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних.

Ранее Newinform сообщал, что в Ставропольском крае вынесли приговор в отношении женщины, обвинявшейся в причинении тяжкого вреда здоровью младенца.