В Башкирии завели два дела против женщины, обвиняемой в избиении четверых детей

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В Башкирии завели два уголовных дела против 46-летней жительницы Уфы, обвиняемой в избиении четверых детей, в том числе двух приёмных. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
В Башкирии завели два дела против женщины, обвиняемой в избиении четверых детей
  • РИА Новости

Женщина обвиняется по статьям «Истязание, совершённое в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» УК РФ.

По имеющимся данным, с августа 2014-го по февраль 2019 года женщина наносила побои родным 14-летней дочери и 11-летнему сыну, а также приёмным сыновьям десяти и семи лет.

Она запрещала детям рассказывать о побоях, но они всё же решились сообщить отцу о методах воспитания матери.

Родные дети переданы отцу, приёмные направлены в отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних.

Ранее Newinform сообщал, что в Ставропольском крае вынесли приговор в отношении женщины, обвинявшейся в причинении тяжкого вреда здоровью младенца.

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