В Башкирии завели два дела против женщины, обвиняемой в избиении четверых детей
- РИА Новости
Женщина обвиняется по статьям «Истязание, совершённое в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» УК РФ.
По имеющимся данным, с августа 2014-го по февраль 2019 года женщина наносила побои родным 14-летней дочери и 11-летнему сыну, а также приёмным сыновьям десяти и семи лет.
Она запрещала детям рассказывать о побоях, но они всё же решились сообщить отцу о методах воспитания матери.
Родные дети переданы отцу, приёмные направлены в отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних.
Ранее Newinform сообщал, что в Ставропольском крае вынесли приговор в отношении женщины, обвинявшейся в причинении тяжкого вреда здоровью младенца.