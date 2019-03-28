Станцию метро «Каховская» закроют с 30 марта

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Станцию Московского метрополитена «Каховская» закроют с 30 марта, сообщает m24 со ссылкой на Дептранс.
Станцию метро «Каховская» закроют с 30 марта
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Как уточнили в ведомстве, об этом попросил департамент строительства. Просьба связана с созданием Большой кольцевой линии.

После окончания работ «Каховская» будет включена в состав БКЛ. Её откроют вместе с участками нового кольца, которые должны быть завершены в 2020 году.

Пока поезда будут следовать только от «Варшавской» до «Каширской». От «Каховской» до «Варшавской» можно будет доехать на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.

Станция «Севастопольская», соединённая с «Каховской», продолжит работу как прежде.

Ранее, как сообщали «Дни.ру», власти Москвы рассказали о Некрасовской линии метрополитена.

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