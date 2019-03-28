Прокуратура обжаловала приговор по делу о гибели детей на Сямозере

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Прокуратура обжаловала приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года.
Прокуратура обжаловала приговор по делу о гибели детей на Сямозере
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс, представители государственного обвинения считают приговор суда первой инстанции необоснованным в отношении всех шестерых фигурантов.

18 марта Петрозаводский городской суд огласил приговор по делу о гибели детей на Сямозере.

Гособвинение сообщило о намерении обжаловать решение суда, по которому только двое из шести фигурантов дела получили тюремные сроки.

Представители защиты бывшего директора лагеря «Сямозеро» в Карелии Елены Решетовой подали апелляцию на решение суда, который приговорил женщину к девяти с половиной годам колонии общего режима.

18 июня 2016 года сотрудники детского лагеря «Сямозеро» вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма каноэ перевернулись, 14 детей утонули.

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