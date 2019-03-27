Защита экс-директора лагеря «Сямозеро» обжаловала приговор суда

Представители защиты бывшего директора лагеря «Сямозеро» в Карелии Елены Решетовой подали апелляцию на решение суда, который приговорил женщину к девяти с половиной годам колонии общего режима по делу о гибели детей в июне 2016 года.

«Апелляция подана сегодня, мы не согласны в целом с приговором суда, с тем, как суд дал оценку определённым обстоятельствам», — рассказал ТАСС адвокат Александр Шишков.

Отмечается, что ранее адвокаты обжаловали приговор бывшему заместителю Решетовой Вадиму Виноградову.

18 марта Петрозаводский городской суд огласил приговор по делу о гибели детей на Сямозере.

Гособвинение сообщило о намерении обжаловать решение суда, по которому только двое из шести фигурантов дела получили тюремные сроки.

18 июня 2016 года сотрудники детского лагеря «Сямозеро» вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма каноэ перевернулись, и 14 детей утонули.