Мэром Владивостока избран Олег Гуменюк

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Депутаты Владивостока избрали исполняющего обязанности мэра Олега Гуменюка на должность главы города, сообщает РИА Новости.

Избранный мэр отметил, что город получает «серьёзную поддержку края», а также обозначил основные направления предстоящей работы.

«Важнейшие задачи — благоустройство города, развитие дорожной инфраструктуры: строительство новых дорог, ремонт дорог. Необходимо создать сеть парковок», — уточнил Гуменюк.

Церемония инаугурации мэра состоится 5 апреля.

Отмечается, что бывший глава Владивостока Виталий Веркеенко ушёл в отставку 12 октября 2018 года по собственному желанию. 

Ранее стало известно, что Анна Щёкина, 28-летняя домохозяйка из Иркутской области, выдвинутая ЛДПР, одержала победу на досрочных выборах мэра города Усть-Илимска, обойдя кандидата от «Единой России» Сергея Зацепина.

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