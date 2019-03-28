Мэром Владивостока избран Олег Гуменюк

Депутаты Владивостока избрали исполняющего обязанности мэра Олега Гуменюка на должность главы города, сообщает РИА Новости.

Избранный мэр отметил, что город получает «серьёзную поддержку края», а также обозначил основные направления предстоящей работы.

«Важнейшие задачи — благоустройство города, развитие дорожной инфраструктуры: строительство новых дорог, ремонт дорог. Необходимо создать сеть парковок», — уточнил Гуменюк.

Церемония инаугурации мэра состоится 5 апреля.

Отмечается, что бывший глава Владивостока Виталий Веркеенко ушёл в отставку 12 октября 2018 года по собственному желанию.

Ранее стало известно, что Анна Щёкина, 28-летняя домохозяйка из Иркутской области, выдвинутая ЛДПР, одержала победу на досрочных выборах мэра города Усть-Илимска, обойдя кандидата от «Единой России» Сергея Зацепина.