Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован
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- © Viktor Chernov/Russian Look
«Его госпитализировали из гостиницы Hyatt. Сейчас связываемся с помощниками, выясняем, как он», — сказали РИА Новости.
Как сообщает URA.RU, Бурбулис должен был выступить в качестве ведущего заседания «Народной трибуны» в «Ельцин Центре».
Бурбулис занимал пост первого заместителя председателя правительства России в 1991—1992 годах, а также пост государственного секретаря РСФСР.
Он участвовал в организации Беловежского совещания, в ходе которого лидеры России, Украины и Белоруссии приняли решение о прекращении существования СССР.