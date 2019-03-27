Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован

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Бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник экс-президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге. Об этом сообщили в «Ельцин Центре».
Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован
  • globallookpress.com
  • © Viktor Chernov/Russian Look

«Его госпитализировали из гостиницы Hyatt. Сейчас связываемся с помощниками, выясняем, как он», — сказали РИА Новости.

Как сообщает URA.RU, Бурбулис должен был выступить в качестве ведущего заседания «Народной трибуны» в «Ельцин Центре». 

Бурбулис занимал пост первого заместителя председателя правительства России в 1991—1992 годах, а также пост государственного секретаря РСФСР. 

Он участвовал в организации Беловежского совещания, в ходе которого лидеры России, Украины и Белоруссии приняли решение о прекращении существования СССР.

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