В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны

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В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны
  • ©82.mchs.gov.ru

Боеприпас обнаружили дайверы у берегов курортного посёлка Орджоникидзе. Они немедленно обратились в службу спасения.

Бомба находилась на дне в 250 м от берега. Было принято решение ликвидировать её на месте. При проведении работ соблюдались максимальные меры безопасности.

После подрыва специалисты провели повторное погружение. Других взрывоопасных предметов не обнаружено.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили четыре боеприпаса времён войны.

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