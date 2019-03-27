В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны
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Боеприпас обнаружили дайверы у берегов курортного посёлка Орджоникидзе. Они немедленно обратились в службу спасения.
Бомба находилась на дне в 250 м от берега. Было принято решение ликвидировать её на месте. При проведении работ соблюдались максимальные меры безопасности.
После подрыва специалисты провели повторное погружение. Других взрывоопасных предметов не обнаружено.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили четыре боеприпаса времён войны.