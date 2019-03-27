В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны

В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Боеприпас обнаружили дайверы у берегов курортного посёлка Орджоникидзе. Они немедленно обратились в службу спасения.

Бомба находилась на дне в 250 м от берега. Было принято решение ликвидировать её на месте. При проведении работ соблюдались максимальные меры безопасности.

После подрыва специалисты провели повторное погружение. Других взрывоопасных предметов не обнаружено.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили четыре боеприпаса времён войны.