Военнослужащие Кантемировской танковой дивизии провели боевые стрельбы

На полигоне Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа более 500 военнослужащих провели боевые стрельбы из танков Т-80, боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортёров БТР-82А, сообщает телеканал «Звезда».

Занятия прошли в рамках подготовки к контрольным проверкам за зимний период обучения.

Было задействовано более 150 единиц вооружения и военной техники. В частности, танкисты получали видеоданные с беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», а также координаты с комплексов управления разведки и связи «Стрелец».

Ранее издание «Невские новости» сообщало, что артиллеристы ЗВО провели учения по созданию огневой завесы.