Военнослужащие Кантемировской танковой дивизии провели боевые стрельбы
- РИА Новости
Занятия прошли в рамках подготовки к контрольным проверкам за зимний период обучения.
Было задействовано более 150 единиц вооружения и военной техники. В частности, танкисты получали видеоданные с беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», а также координаты с комплексов управления разведки и связи «Стрелец».
Ранее издание «Невские новости» сообщало, что артиллеристы ЗВО провели учения по созданию огневой завесы.