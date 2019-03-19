Артиллеристы ЗВО провели учения по созданию огневой завесы

Артиллеристы отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа провели в Ленинградской области учения по постановке неподвижного заградительного огня, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

РИА Новости

Перед фронтом условного противника создали огневую завесу большой плотности силами расчётов 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». Поддержку оказывали беспилотные летательные аппараты. Благодаря им совершалась точная наводка и корректировка огня, трансляция происходящего в реальном времени на командный пункт. Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Южном военном округе стартовали учения военнослужащих разведывательных подразделений.