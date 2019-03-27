В Чёрном море начались совместные учения авиации ФСБ, кораблей ЧФ и Пограничного управления

В Чёрном море начались совместные учения авиации Федеральной службы безопасности, кораблей Черноморского флота и Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

К манёврам привлечены пограничные сторожевые корабли «Жемчужина» и «Дон», малый противолодочный корабль «Касимов», вертолёты ФСБ.

Участники учений отработают уничтожение надводных целей авиацией и флотом, освобождение захваченных судов и беспарашютное десантирование спецназа на морские объекты.

Также стало известно, что экипаж патрульного корабля ЧФ «Василий Быков» выполнил артиллерийские стрельбы на морских полигонах. Об этом информирует издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Кроме того, моряки во время учений выполнили боевые упражнения по уничтожению подводных диверсантов условного противника.

Ранее сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц» использовали зенитно-ракетный комплекс «Кинжал» на учениях в Японском море.