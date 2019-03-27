В Чёрном море начались совместные учения авиации ФСБ, кораблей ЧФ и Пограничного управления

Короткая ссылка
В Чёрном море начались совместные учения авиации Федеральной службы безопасности, кораблей Черноморского флота и Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.
В Чёрном море начались совместные учения авиации ФСБ, кораблей ЧФ и Пограничного управления
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

К манёврам привлечены пограничные сторожевые корабли «Жемчужина» и «Дон», малый противолодочный корабль «Касимов», вертолёты ФСБ.

Участники учений отработают уничтожение надводных целей авиацией и флотом, освобождение захваченных судов и беспарашютное десантирование спецназа на морские объекты.

Также стало известно, что экипаж патрульного корабля ЧФ «Василий Быков» выполнил артиллерийские стрельбы на морских полигонах. Об этом информирует издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Кроме того, моряки во время учений выполнили боевые упражнения по уничтожению подводных диверсантов условного противника.

Ранее сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц» использовали зенитно-ракетный комплекс «Кинжал» на учениях в Японском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить