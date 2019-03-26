Корабли Тихоокеанского флота использовали ЗРК «Кинжал» на учениях в Японском море

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Корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц» использовали зенитно-ракетный комплекс «Кинжал» на учениях в Японском море, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Корабли Тихоокеанского флота использовали ЗРК «Кинжал» на учениях в Японском море
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

ЗРК применили во время занятий по противовоздушной обороне в комплексе с артиллерийскими орудиями при поражении целей, имитировавших огневые точки и технику условного противника.

К пятидневным тактическим учениям также были привлечены противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ и самолёты Ту-142 и Ил-38.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что экипажи кораблей Черноморского флота «Василий Быков» и «Ейск» провели учения по противовоздушной обороне.

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