Корабли Тихоокеанского флота использовали ЗРК «Кинжал» на учениях в Японском море
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- РИА Новости
ЗРК применили во время занятий по противовоздушной обороне в комплексе с артиллерийскими орудиями при поражении целей, имитировавших огневые точки и технику условного противника.
К пятидневным тактическим учениям также были привлечены противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ и самолёты Ту-142 и Ил-38.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что экипажи кораблей Черноморского флота «Василий Быков» и «Ейск» провели учения по противовоздушной обороне.