Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс

Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс. Об этом свидетельствует указ президента России Владимира Путина, опубликованный на портале правовой информации.

РИА Новости

«Постановляю включить новое наименование субъекта Российской Федерации — Кемеровская область — Кузбасс в ч. 1 ст. 65 Конституции Российской Федерации вместо наименования Кемеровская область», — говорится в документе. 21 декабря Совет народных депутатов Кемеровской области утвердил Кузбасс в качестве второго официального названия региона. Название «Кузбасс» ввёл в 1842 году геолог Пётр Чихачёв, наименование «Кемеровская область» появилось в 1943 году.