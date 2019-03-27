Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс

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Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс. Об этом свидетельствует указ президента России Владимира Путина, опубликованный на портале правовой информации.
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс
  • РИА Новости

«Постановляю включить новое наименование субъекта Российской Федерации — Кемеровская область — Кузбасс в ч. 1 ст. 65 Конституции Российской Федерации вместо наименования Кемеровская область», —  говорится в документе.

21 декабря Совет народных депутатов Кемеровской области утвердил Кузбасс в качестве второго официального названия региона.

Название «Кузбасс» ввёл в 1842 году геолог Пётр Чихачёв, наименование «Кемеровская область» появилось в 1943 году.

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