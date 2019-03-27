Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс
- РИА Новости
«Постановляю включить новое наименование субъекта Российской Федерации — Кемеровская область — Кузбасс в ч. 1 ст. 65 Конституции Российской Федерации вместо наименования Кемеровская область», — говорится в документе.
21 декабря Совет народных депутатов Кемеровской области утвердил Кузбасс в качестве второго официального названия региона.
Название «Кузбасс» ввёл в 1842 году геолог Пётр Чихачёв, наименование «Кемеровская область» появилось в 1943 году.