Аксёнов прокомментировал задержания членов террористической организации в Крыму
- РИА Новости
«Преступность и экстремизм не имеют национальности и религиозной принадлежности. Все участники запрещённых организаций, работающих в интересах иностранных государств, будут отвечать в соответствии с законами Российской Федерации вне зависимости от национальности», — написал Аксёнов в социальной сети Facebook.
По его словам, в борьбе с экстремизмом необходима совместная работа органов власти всех уровней, религиозных деятелей, СМИ, общественных и образовательных организаций.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму 20 участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* и пресекла деятельность структуры группировки.
* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.