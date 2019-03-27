Аксёнов прокомментировал задержания членов террористической организации в Крыму

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал задержание членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Аксёнов прокомментировал задержания членов террористической организации в Крыму
  • РИА Новости

«Преступность и экстремизм не имеют национальности и религиозной принадлежности. Все участники запрещённых организаций, работающих в интересах иностранных государств, будут отвечать в соответствии с законами Российской Федерации вне зависимости от национальности», — написал Аксёнов в социальной сети Facebook.

По его словам, в борьбе с экстремизмом необходима совместная работа органов власти всех уровней, религиозных деятелей, СМИ, общественных и образовательных организаций.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму 20 участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* и пресекла деятельность структуры группировки.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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