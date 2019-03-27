СК начал расследование гибели четырёх человек при пожаре под Оренбургом

Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели четырёх человек, в том числе двоих детей, после пожара в частном доме в оренбургском Медногорске.

«По версии следствия, вечером 26 марта 2019 года произошло возгорание жилого дома по улице Пролетарской города Медногорска. После тушения пожара были обнаружены тела мужчины 38 лет, женщины 35 лет и двоих детей: мальчика трёх лет и полуторагодовалой девочки», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Ранее стало известно, что под Оренбургом при пожаре в частном доме погибли четыре человека.

29 января URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.