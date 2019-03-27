Соловьёв выгнал из студии устроивших потасовку гостей шоу
Как сообщает РИА Новости, участник передачи Грэг Вайнер резко отреагировал на высказанную в его адресу экспертом Араиком Степаняном реплику. После этого началась взаимная словесная перепалка, которая привела к тому, что оппонент Вайнера облил его водой.
Соловьёву и его соведущему Сергею Михееву удалось разнять мужчин, а после поочерёдно выгнать обоих участников конфликта из студии.
«Грэг, нельзя говорить такие слова… Выражаться нельзя. Ну, Араику тоже понятно», — отметил Соловьёв.
В феврале 2018 года Соловьёв выгнал из студии американского эксперта Григория Винникова в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», когда тот оскорбительно высказался в адрес погибшего в Сирии лётчика Романа Филипова.