Соловьёв выгнал из студии устроивших потасовку гостей шоу

Ведущий программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Владимир Соловьев прогнал из студии участников шоу, которые устроили потасовку во время эфира.

Как сообщает РИА Новости, участник передачи Грэг Вайнер резко отреагировал на высказанную в его адресу экспертом Араиком Степаняном реплику. После этого началась взаимная словесная перепалка, которая привела к тому, что оппонент Вайнера облил его водой.

Соловьёву и его соведущему Сергею Михееву удалось разнять мужчин, а после поочерёдно выгнать обоих участников конфликта из студии.

«Грэг, нельзя говорить такие слова… Выражаться нельзя. Ну, Араику тоже понятно», — отметил Соловьёв.

В феврале 2018 года Соловьёв выгнал из студии американского эксперта Григория Винникова в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», когда тот оскорбительно высказался в адрес погибшего в Сирии лётчика Романа Филипова.