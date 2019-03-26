В Мурманске проводят проверку по факту травмирования женщины в результате падения наледи

В Мурманске организовали проверку по факту травмирования женщины в результате падения наледи.

Об этом сообщают «Невские новости».

«Пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована в реанимационное отделение одной из больниц города Мурманска», — говорится на сайте областного СУ СК России.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц муниципальных органов, ответственных за организацию очистки крыши от снега.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге госпитализировали беременную женщину, пострадавшую из-за падения наледи.