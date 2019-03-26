В Совфеде оценили создание в России интеллектуальной системы учёта газа

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor оценил создание в России интеллектуальной системы учёта газа с применением «умных» счётчиков.
В Совфеде оценили создание в России интеллектуальной системы учёта газа
  • Reuters

«Естественно, новые устройства заметно снизят риски утечек газа и риски трагедий, которые в России были. Нужно входить в цивилизованный мир в вопросах безопасности», — сказал он.

По его словам, полностью включать в тариф сумму новых устройств несправедливо по отношению к потребителю, необходимо применять разделение стоимости.

Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН прокомментировала создание в России интеллектуальной системы учёта газа.

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