Спасатели призвали не выходить на «смертельно опасный лёд» водоёмов в Петербурге

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призвало не выходить на «смертельно опасный лёд» водоёмов, сообщают «Невские новости». Рекомендация выпущена в связи с трагическим событием, произошедшим 25 марта, когда четвероклассник провалился под лёд Невы и утонул.

В настоящее время у школьников каникулы. Родителям настоятельно советуют провести с детьми беседу о безопасном времяпрепровождении.

Если граждане стали свидетелями того, как кто-то провалился под лёд, их просят сразу вызвать спасателей, а затем, если люди уверены в своих силах, можно попробовать подойти поближе к утопающему и бросить ему ремни или шарфы, доски.

Если пострадавшего удалось вытащить, что к берегу нужно двигаться исключительно ползком.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали работу по профилактике несчастных случаев на льду.