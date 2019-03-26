Спасатели призвали не выходить на «смертельно опасный лёд» водоёмов в Петербурге
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- РИА Новости
В настоящее время у школьников каникулы. Родителям настоятельно советуют провести с детьми беседу о безопасном времяпрепровождении.
Если граждане стали свидетелями того, как кто-то провалился под лёд, их просят сразу вызвать спасателей, а затем, если люди уверены в своих силах, можно попробовать подойти поближе к утопающему и бросить ему ремни или шарфы, доски.
Если пострадавшего удалось вытащить, что к берегу нужно двигаться исключительно ползком.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали работу по профилактике несчастных случаев на льду.