Следствие намерено назначить Арашукову психиатрическую экспертизу

Следственный комитет России намерен назначить психолого-психиатрическую экспертизу Рауфу Арашукову и другим фигурантам, обвиняемым в убийствах. Об этом сообщает РИА Новости.

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«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — заявил следователь в ходе заседания по продлению меры пресечения задержанным. Отмечается, что обвинение ходатайствует о продлении ареста фигурантам до 30 июня. Ранее Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта по данному делу. Рауф Арашуков был арестован 30 января. Он обвиняется по трём статьям, включая заказное убийство.