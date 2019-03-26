Следствие намерено назначить Арашукову психиатрическую экспертизу

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Следственный комитет России намерен назначить психолого-психиатрическую экспертизу Рауфу Арашукову и другим фигурантам, обвиняемым в убийствах. Об этом сообщает РИА Новости.
Следствие намерено назначить Арашукову психиатрическую экспертизу
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — заявил следователь в ходе заседания по продлению меры пресечения задержанным.

Отмечается, что обвинение ходатайствует о продлении ареста фигурантам до 30 июня.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта по данному делу.

Рауф Арашуков был арестован 30 января. Он обвиняется по трём статьям, включая заказное убийство.

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