Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову
- © Агентство городских новостей «Москва»
«В суд поступило ходатайство следователя о продлении меры пресечения, оно будет рассмотрено 26 марта», — рассказали агентству.
6 марта стало известно, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января.
Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами. Он был отправлен под арест на два месяца.