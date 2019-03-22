Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

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