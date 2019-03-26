Срок следствия по делу Арашукова продлили до 24 июля

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Срок следствия в отношении Рауфа Арашукова в рамках уголовного дела о создании организованного преступного сообщества продлён до 24 июля.
Срок следствия по делу Арашукова продлили до 24 июля
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Басманного суда Москвы, где в настоящее время решается вопрос о продлении ареста Арашукова.

Уточняется, что срок следствия продлён до 24 июля.

Ранее стало известно, что Арашукову предъявлены обвинения по трём статьям, связанным с заказными убийствами. 

7 марта сообщалось, что суд арестовал десятого фигуранта по указанному делу, метролога филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игоря Кайшева.

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