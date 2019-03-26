Срок следствия по делу Арашукова продлили до 24 июля
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Басманного суда Москвы, где в настоящее время решается вопрос о продлении ареста Арашукова.
Уточняется, что срок следствия продлён до 24 июля.
Ранее стало известно, что Арашукову предъявлены обвинения по трём статьям, связанным с заказными убийствами.
7 марта сообщалось, что суд арестовал десятого фигуранта по указанному делу, метролога филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игоря Кайшева.