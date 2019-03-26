Роспотребнадзор дал почти 55 тысяч консультаций по профилактике ОРВИ и гриппа
- РИА Новости
Большая часть вопросов была связана с эпидемиологической обстановкой как в России в целом, так и в отдельно взятых регионах и муниципальных образованиях.
Граждане также интересовались вопросами введения ограничительных мероприятий в образовательных учреждениях.
Ещё один популярный вопрос — неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ.
Консультации давались по телефону и на личном приёме, сообщает Newinform.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе.