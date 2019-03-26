Роспотребнадзор дал почти 55 тысяч консультаций по профилактике ОРВИ и гриппа

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Роспотребнадзор провёл почти 55 тыс. консультаций по профилактике ОРВИ и гриппа в рамках горячей линии с 4 февраля по 10 марта, передаёт Nation News со ссылкой на сайт ведомства.
Роспотребнадзор дал почти 55 тысяч консультаций по профилактике ОРВИ и гриппа
  • РИА Новости

Большая часть вопросов была связана с эпидемиологической обстановкой как в России в целом, так и в отдельно взятых регионах и муниципальных образованиях.

Граждане также интересовались вопросами введения ограничительных мероприятий в образовательных учреждениях.

Ещё один популярный вопрос — неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ.

Консультации давались по телефону и на личном приёме, сообщает Newinform.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе.

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