В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

«Мы завершаем сейчас испытания как раз нового крыла уже с учётом поставки ленты (материалов. — RT) от других поставщиков», — приводит его слова РИА Новости.

Как уточнил Мантуров, композитные материалы временно закупаются в Юго-Восточной Азии.

Планируется, что в следующем году будут получены российский и европейский сертификаты для передачи самолётов в эксплуатацию в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что на ульяновском заводе «Аэрокомпозит» были представлены центроплан и кессон крыла для МС-21, выполненные из российских композитных материалов.