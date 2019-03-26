В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Короткая ссылка
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
  • РИА Новости
  • © МС-21

«Мы завершаем сейчас испытания как раз нового крыла уже с учётом поставки ленты (материалов. — RT) от других поставщиков», — приводит его слова РИА Новости.

Как уточнил Мантуров, композитные материалы временно закупаются в Юго-Восточной Азии.

Планируется, что в следующем году будут получены российский и европейский сертификаты для передачи самолётов в эксплуатацию в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что на ульяновском заводе «Аэрокомпозит» были представлены центроплан и кессон крыла для МС-21, выполненные из российских композитных материалов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить