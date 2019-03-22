Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21
- © Департамент PR Корпорации «Иркут»
«На предприятии «Аэрокомпозит» мы вчера увидели готовые элементы конструкции самолёта — центроплана и кессона крыла, изготовленные уже без использования американских исходных материалов», — заявил вице-премьер России Юрий Борисов по итогам посещения особой экономической зоны Алабуга.
Ранее стало известно, что серийное производство МС-21 перенесено на 2021 год в связи с приостановкой поставок американцами композитных материалов.
В конце января сообщалось, что на реализацию проекта российского гражданского самолёта МС-21 планируется выделить 10,5 млрд рублей.