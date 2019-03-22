Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21

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В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21. Об этом сообщает ТАСС.
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21
  • © Департамент PR Корпорации «Иркут»

«На предприятии «Аэрокомпозит» мы вчера увидели готовые элементы конструкции самолёта — центроплана и кессона крыла, изготовленные уже без использования американских исходных материалов», — заявил вице-премьер России Юрий Борисов по итогам посещения особой экономической зоны Алабуга.

Ранее стало известно, что серийное производство МС-21 перенесено на 2021 год в связи с приостановкой поставок американцами композитных материалов.

В конце января сообщалось, что на реализацию проекта российского гражданского самолёта МС-21 планируется выделить 10,5 млрд рублей.

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