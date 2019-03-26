Опрос: 45% россиян считают Олимпиаду в Сочи событием мирового значения

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, приуроченный к пятилетию проведения Олимпиады в Сочи. С данными ознакомился RT.

Согласно полученным результатам, спустя пять лет Олимпиада в Сочи по-прежнему воспринимается как престижное событие мирового значения. Так ответили 45% опрошенных, 44% заявили, что это повод для гордости за страну и спортсменов.

На 23% по сравнению с 2013 годом выросло число тех, кто отметил пользу для страны от проведения Олимпиады в Сочи. Такое мнение высказали 79% респондентов.

Участники опроса также назвали положительные последствия Олимпиады: 24% респондентов отметили благоустройство Сочи, ремонт дорог и реконструкцию аэропорта, 22% заявили, что Олимпиада способствовала признанию России на мировом уровне и улучшению её имиджа, 12% отметили рост туристической привлекательности региона.

Треть опрошенных (33%) уверены в том, что Игры в Сочи дали толчок к развитию спорта в стране (в 2014 году — 40%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведён 13 марта 2019 года. Было опрошено 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

Зимние Олимпийские игры 2014 года проходили в российском городе Сочи с 7 по 23 февраля. Там же проходили зимние Паралимпийские игры — с 7 по 16 марта 2014 года.