Опрос показал, что 83% россиян поддерживают закон о борьбе с фейками

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Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров рассказал, что, согласно результатам проведённого исследования, более 80% жителей страны поддержали принятие закона о борьбе с фейковыми новостями.
Опрос показал, что 83% россиян поддерживают закон о борьбе с фейками
  • ©pixabay.com

«Мы провели всероссийский репрезентативный опрос телефонный... Само намерение... законодателей защитить нас от фейк ньюз поддержали 83% опрошенных, то есть такой закон нужен», — цитирует его РИА Новости.

При этом Фёдоров добавил, что «ненужным» закон считают 13% респондентов. Около 57% участников опроса полагают, что недостоверных новостей станет меньше после принятия соответствующего документа.

В исследовании приняли участие 1600 человек.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и оскорбляющих государство и общество материалов, размещённых в сети.

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