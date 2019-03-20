Опрос показал, что 83% россиян поддерживают закон о борьбе с фейками
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«Мы провели всероссийский репрезентативный опрос телефонный... Само намерение... законодателей защитить нас от фейк ньюз поддержали 83% опрошенных, то есть такой закон нужен», — цитирует его РИА Новости.
При этом Фёдоров добавил, что «ненужным» закон считают 13% респондентов. Около 57% участников опроса полагают, что недостоверных новостей станет меньше после принятия соответствующего документа.
В исследовании приняли участие 1600 человек.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и оскорбляющих государство и общество материалов, размещённых в сети.