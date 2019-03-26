В Забайкалье главы двух региональных министерств покинули свои должности

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от занимаемых должностей глав региональных Минприроды и Минсоцзащиты.

Об этом сообщает пресс-служба главы края.

Отмечается, что Осипов подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности и увольнении с государственной гражданской службы министра природных ресурсов региона Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты Андрея Федотова.

Уточняется, что оба министра ушли с должностей по собственному желанию.

В администрации добавили, что исполнять обязанности главы регионального Минприроды будет Заур Аппоев, а и. о. министра труда и социальной защиты края стал Евгений Казаченко.

В конце октября 2018 года сообщалось, что Осипов отправил региональное правительство в отставку.