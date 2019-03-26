На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар

Короткая ссылка
В Махачкале на центральном рынке города произошло возгорание.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

«Поступила информация о ликвидации открытого горения овощного рынка №2. Продолжаются работы по полной ликвидации пожара и разборам конструкции», — указывается в заявлении.

Отмечается, что площадь пожара составила 300 кв. м. 

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее телеканал m24 сообщал, что на севере Москвы произошёл пожар на территории складского комплекса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить