На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар
Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По данным ведомства, к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
«Поступила информация о ликвидации открытого горения овощного рынка №2. Продолжаются работы по полной ликвидации пожара и разборам конструкции», — указывается в заявлении.
Отмечается, что площадь пожара составила 300 кв. м.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее телеканал m24 сообщал, что на севере Москвы произошёл пожар на территории складского комплекса.