На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар

В Махачкале на центральном рынке города произошло возгорание.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

«Поступила информация о ликвидации открытого горения овощного рынка №2. Продолжаются работы по полной ликвидации пожара и разборам конструкции», — указывается в заявлении.

Отмечается, что площадь пожара составила 300 кв. м.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее телеканал m24 сообщал, что на севере Москвы произошёл пожар на территории складского комплекса.