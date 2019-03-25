Минфин предложил увеличить минимальную цену на шампанское

Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 164 рублей за 0,75 литра до 204 рублей.

Об этом сообщается в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

«Внести в пункт 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24 апреля 2016 г. № 55н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)», — говорится в тексте.

Предлагается повысить минимальную отпускную цену завода-производителя со 115 рублей до 143 рублей, минимальную оптовую цену предлагается установить на уровне 172 рублей вместо 133 рублей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену на пиво.